Стали известны точные цифры коллективного иммунитета к ковиду в Воронежской области

До конца вакцинации в Воронежской области еще очень далеко. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сайте Стокоронавирус.РФ заработал сервис по вакцинации. Его можно посмотреть в выпадающем окне, когда кликаешь по синему окошку «Подробные данные», а потом выбираешь регион (в нашем случае Воронежскую область). Свежие цифры: первую часть прививки сделали 813 225 наших земляков, вторую – 751 781. Коллективный иммунитет в нашем регионе, по данным федерального оперштаба, равен 42 процентам.

Выше в выпадающем окне – список ограничений, введенных в той или иной области. Законопослушным гражданам должно быть любопытно – вдруг что пропустили.

Пока статусу региона, свободного от COVID-19, Воронежская область соответствует лишь по одному параметру – охвату тестированием. По уровню заболеваемости, коллективного иммунитета, загруженности коек пока, понятное дело, зажжен «красный свет» для снятия ограничений.