Воронежец может сесть на 20 лет за то, что перевозил в «Вольво» 60 граммов наркотика

Тайник в подлокотнике "Вольво" быстро обнаружили. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Борисоглебские полицейские получили оперативную информацию о том, что к ним из Воронежа на автомобиле «Вольво С60» приехал наркокурьер, который оборудует тайники-закладки. Машину задержали сотрудники ДПС вместе с оперативниками из управления по контролю за оборотом наркотиков. За рулем был 31-летний житель Левобережного района Воронежа.

Во время обыска в подлокотнике машины полицейские обнаружили и изъяли два свертка с веществом весом около 60 граммов. По результатам исследования определили, что это наркотические вещество метилэфедрон. При проверке по базам учета полицейские установили, что «Вольво» мужчина арендовал.

- В отношении наркокурьера возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ, карающей за транспортировку и попытку сбыта наркотиков. Задержанному мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.