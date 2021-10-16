В Воронеже возле остановки нашли труп мужчины

Фото: группа «Жители Воронежа (Мкр. Шилово)» ВКонтакте Фото: другой источник.

В ночь на субботу, 16 октября, в группе «Жители Воронежа (Мкр. Шилово)» ВКонтакте появился пост, в котором сообщили о том, что на улице Острогожской у остановки «МЧС» лежит человек на асфальте. Рядом стояла скорая с врачами.

Как сообщила подписчица группы, мужчина лежал больше часа. Ее поразило равнодушие прохожих. Две женщины и велосипедист даже не остановились и не поинтересовались, что случилось.

Оказалось, что лежавший на асфальте человек умер. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД:

- Видимых повреждений на теле не было. Скорее всего, смерть не носит криминальный характер. Личность умершего установили – это 35-летний мужчина из Бобровского района. Причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.