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Общество16 октября 2021 17:20

Власти Воронежской области раскрыли нынешний уровень коллективного иммунитета к ковиду

По данным оперштаба, прививки сделали 52 процента от запланированного числа наших земляков
Юрий КОЗЛОВ
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Пока план по прививкам от ковида выполнили только на 52 процента.

Пока план по прививкам от ковида выполнили только на 52 процента.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Члены оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщили о том, какими темпами, с их точки зрения, идет вакцинация. В частности, они заявили, что желают достичь уровня охвата прививками 80 процентов взрослого населения Воронежской области, то есть, 1 516 376 человек. В этом случае, как считают в оперштабе, можно будет ослабить ограничения и отменить масочный режим.

На данный момент, первую часть прививки сделали 798 376 человек. Таким образом, пока план по вакцинации выполнен на 52,65%.

На данный момент обязательная вакцинация действует для многих отраслей – в частности, органов власти, сотрудников сферы образования и транспорта. В том случае, если люди отказываются от вакцинации, их обязаны отстранять от работы без сохранения зарплаты.