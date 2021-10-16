Власти Воронежской области раскрыли нынешний уровень коллективного иммунитета к ковиду

Пока план по прививкам от ковида выполнили только на 52 процента. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Члены оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщили о том, какими темпами, с их точки зрения, идет вакцинация. В частности, они заявили, что желают достичь уровня охвата прививками 80 процентов взрослого населения Воронежской области, то есть, 1 516 376 человек. В этом случае, как считают в оперштабе, можно будет ослабить ограничения и отменить масочный режим.

На данный момент, первую часть прививки сделали 798 376 человек. Таким образом, пока план по вакцинации выполнен на 52,65%.

На данный момент обязательная вакцинация действует для многих отраслей – в частности, органов власти, сотрудников сферы образования и транспорта. В том случае, если люди отказываются от вакцинации, их обязаны отстранять от работы без сохранения зарплаты.