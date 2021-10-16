В Воронеже мошеннику, заявившему о ДТП внучки, не удалось обмануть 79-летнюю бабушку

Если стали жертвой мошенников, быстрее обращайтесь в полицию. Фото: из архива «КП»

79-летняя жительница Ленинского района в пятницу, 15 октября, чуть не стала очередной жертвой мошенников.

Пожилой женщине позвонил незнакомец и заявил, что ее внучка попала в ДТП, в котором другие люди получили тяжелые травмы. И чтобы ее выручить, срочно нужны деньги – миллион рублей. Иначе внучке якобы грозит тюрьма. Однако пенсионерка на обман не повелась. Она прекратила разговор с аферистом и позвонила в полицию.

- К сожалению, не все 15 октября были такими бдительными. Всего в этот день было девять мошеннических действий и восемь краж с банковских счетом, совершенных бесконтактным способом. Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Аферисты отобрали у доверчивых людей более четырех миллионов рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Стражи порядка в очередной раз призывают не верить незнакомцам, пытающимся «развести» людей по телефону на большие деньги. А жертвам их афер советуют немедленно обращаться в полицию, чтобы повысить шансы быстро найти мошенников.