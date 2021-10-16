Стало известно, сколько жителей Воронежской области лежат на кислородной поддержке

Под аппаратами ИВЛ лежат все больше жителей Воронежской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Статистические данные о самых тяжелых больных ковидом огласил глава регионального департамента здравоохранения Александр Щукин. Сделал он это в пятницу, 15 октября, на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Александр Щукин заявил, что в ковидных стационарах находятся 6 969 человек. 830 человек поступили за сутки (данные на утро 15 октября), 678 выписаны. Всего не только в больницах, но и на дому лечатся от ковида 36 970 жителей Воронежской области. Рост заболеваемости внебольничной пневмонией всего за четыре дня составил 15,8%.

Глава регионального департамента здравоохранения озвучил и самые страшные цифры. На кислородной поддержке в Воронежской области находятся 3495 человек.

Ранее Александр Щукин сообщал, что медицинские учреждения региона из-за пандемии ковида работают уже на пределе своих возможностей. И убеждал срочно вакцинироваться.