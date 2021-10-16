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Происшествия16 октября 2021 15:50

В Воронежской области чиновники простили молодого человека, разгромившего администрацию райцентра

Он выбил двери в два кабинета и в зал и побил там мебель
Юрий КОЗЛОВ
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25-летний житель Кантемировки побил двери и мебель в администрации райцентра на 342 тысячи рублей.

25-летний житель Кантемировки побил двери и мебель в администрации райцентра на 342 тысячи рублей.

Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В Кантемировском районном суде рассмотрели уголовное дело о необычном хулиганстве. 25-летний житель Кантемировки покусился на здание администрации этого райцентра Воронежской области.

19 мая молодой человек, будучи пьяным, ехал на велосипеде мимо здания администрации. И увидел свет в холле на первом этаже. Мужчина зашел во двор. Толкнул входную дверь администрации, она оказалась открытой. Он прошел внутрь. И почему-то начал крушить двери. В итоге молодой человек выбил их в двух кабинетах и в зале. Внутри этих комнат начал бить все подряд.

Дебошира задержали. И подсчитали нанесенный им ущерб. Он оказался немалым – 342 728 рублей.

При рассмотрении дела учли, что молодой человек впервые совершил преступление средней тяжести и возместил причиненный ущерб. Чиновники администрации простили ему ущерб, причиненный их рабочим местам. В итоге уголовное дело в отношение него прекратили.