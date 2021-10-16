В Воронеже на будущей неделе резко похолодает

19 октября синоптики обещают дождь на весь день. Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики рассказали об изменениях в погоде на будущей неделе. Бабье лето, пусть и холодное, кончается. Ему на смену идут дожди. И еще больший холод.

- На смену антициклону идет циклон, который принесет западный ветер. Длительный дождь, которого не было довольно долго, ожидаем с 19 октября. При этом дневная температура опустится до +6…+7. А ночью возможны легкие морозы, - сообщили в Воронежском гидрометцентре.

В ночь на воскресенье, 17 октября, в Воронеже вместо южного подует западный ветер, но еще будет достаточно тепло. Ночью при облачной погоде синоптики обещают +4 градуса, днем температура поднимется до +13. Солнце будет то выглядывать из-за туч, то снова прятаться за ними.

В понедельник, 18 октября, ночью опять при переменной облачности уже похолодает до +2. Днем столбик термометра поднимется до +11. Снова будет то солнце, то тучи.

В ночь на вторник, 19 октября, будет пасмурно при +3 градусах. Днем пойдет небольшой дождь, и потеплеет всего лишь до +7.

В среду, 20 октября, ночью дождь не прекратится, но и не усилится. При температуре в -1 градус он будет превращаться в снег. А значит, на утро обеспечена грязь под ногами в тех местах, где нет асфальта. Днем из-за туч будет выглядывать солнце. Но будет достаточно холодно - +6 градусов.