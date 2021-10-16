Из Воронежа с конца осени можно будет напрямую улететь в Стамбул

Из Воронежа в Стамбул с 30 ноября можно будет долететь за три часа. Фото: Константин ИВШИН

С 30 ноября из Воронежа можно будет напрямую улететь в Стамбул. Билеты на авиарейсы уже можно купить.

Летать в Стамбул будут самолеты Boing 737-800 авиакомпании Nordwind. Рейсы запланированы два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Из Воронежа лайнеры будут отправляться в путь в 17.05, из Стамбула – в 12.00 по московскому времени. Полеты будут занимать чуть больше трех часов.

На странице Воронежского аэропорта также сообщили о немалом количестве сюрпризов в осенне-зимнем расписании, которое вступает в силу в ночь с 30 на 31 октября. В частности, утверждены авиарейсы в Анталью, Баку, Ереван, Ош, Стамбул, Худжанд, Хургаду, Шарм-Эль-Шейх. Туда уже тоже продают билеты. Высока вероятность успешного завершения переговоров с авиакомпаниями о полетах в Бишкек, Дубай, Душанбе и Ереван.