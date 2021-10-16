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Общество16 октября 2021 13:55

В Воронеже вечером и ночью 16 октября устроят «охоту» за пьяными водителями

Инспекторы ГИБДД будут останавливать все машины на одном из участков дороги
Юрий КОЗЛОВ
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Водителям, вызвавшим подозрение, предложат пройти алкотест.

Водителям, вызвавшим подозрение, предложат пройти алкотест.

Фото: Алексей ФОКИН

Вечером и ночью в субботу, 16 октября, в Воронеже будут проводить массовые проверки водителей. Особое внимание полицейские уделят пьяницам за рулем.

Как обычно, госавтоинспекторы будут останавливать все машины на заранее выбранном участке дороги. В том случае, если почувствуют стойкий запах алкоголя в машине или от водителя, или его поведение покажется гаишникам странным, ему предложат пройти проверку на трезвость, либо на употребление наркотических веществ. Важно помнить: отказаться можно, но лучше этого не делать: при разбирательстве административного дела это расценят как отягчающее обстоятельство.

Если вы стали свидетелем грубых нарушений правил, к примеру, увидели пьяного водителя за рулем сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефонам 269-61-02, 269-60-79 (круглосуточно) или 112.