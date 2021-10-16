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Спорт16 октября 2021 12:57

Заболел главный тренер воронежского «Факела»

Команда отправилась на выезд в Астрахань без него
Юрий КОЗЛОВ
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Игроки "Факела" улетели в Астрахань без главного тренера. Фото: группа ФК "Факел" ВКонтакте.

Игроки "Факела" улетели в Астрахань без главного тренера. Фото: группа ФК "Факел" ВКонтакте.

Фото: другой источник.

Перед самым вылетом на матч с «Волгарем» в Астрахань главный тренер «Факела» Олег Василенко почувствовал себя плохо. В результате он остался в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе «Факела». Какое именно заболевание у Олега Петровича, не сообщают. В пресс-службе только отметили, что медицинский штаб команды держит ситуацию на контроле.

В комментариях к этой печальной новости в группе клуба ВКонтакте обращают внимание, что Олег Василенко выглядел очень хмурым, когда давал комментарии по последним играм. Впрочем, это может быть и не связано с болезнью: «Факел» проиграл последние два матча. Очевидно, что сейчас форма игроков не так хороша, как на старте сезона. Что, конечно, главного тренера радовать не может.

Напомним, выездная игра с «Волгарем» пройдет 17 октября. Начнется она в 15.00.