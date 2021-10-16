В Воронежской области - новый рекорд по зараженным ковидом

Врачам все тяжелее лечить "девятый вал" заболевших. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новая статистика по пандемии COVID-19 в Воронежской области по-прежнему пугает.

По зараженным – новый рекорд – 671 человек. Это на три больше, чем предыдущий, установленный сутки назад, - 668. И это несмотря на резкое увеличение темпов вакцинации. Всего за время пандемии заразились ковидом уже 143 248 жителей Воронежской области.

Вновь жуткие цифры по умершим – 46 (сутки назад было 43). До рекорда (51 смерть) не дотягивают, но от этого не легче. Всего ковид унес в могилу уже 6 385 наших земляков. Сопоставимо с потерями в небольшой войне.

В то же время выздоровевших по сравнению с заразившимися крайне мало – 276 (сутки назад было чуть больше – 279). Их в 2,5 раза меньше, чем заболевших. Всего победили ковид 115 980 жителей Воронежской области.