Воронежцы предупреждают о коварной яме у детской больницы

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Жительница Воронежа предупредила через соцсети горожан о кованом разрытии тротуара на улице 45-ой Стрелковой дивизии у территории областной детской больницы №2:

- Со стороны улицы Шишкова яму не видно. Она не ограждена. Видно, что протоптана дорожка, то есть люди там ходят, - сообщает она в городском паблике "ВК".

Девушка признается, что заметила западню в последний момент, и едва не провалилась туда.

В управе Коминтеновского района, на чьей территории находится разрытие, рассказали, что на этом участке ведет работы АО «ДСК» - строители подключают подземные коммуникации к новым домам. В компании заверили, что разрытие ликвидируют в самое ближайшее время. Строители также отметили, что яма была огорожена сигнальными лентами, но их постоянно срывают пешеходы.

Чиновники управы передано в ДСК сообщение о том, что необходимо снова огородить опасное место.