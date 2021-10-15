Воронежцам показали новый памятник Биму и его создателю

Страница сообщества "ВОРОНЕЖ.ПЕШКОМ" в соцсети "Вконтакте"

Воронежцы уже заждались многократно анонсированного открытия после затянувшейся реставрации парка «Орленок». В любимом месте отдыха появятся новые арт-объекты. Среди них – памятник Гавриилу Троепольскому и его Биму.

Воронежский краевед Ольга Рудева «по секрету» показала новую достопримечательность пользователям соцсети «Вконтакте», разместив фотографию памятника на странице своего сообщества «ВОРОНЕЖ.ПЕШКОМ».

Горожане по достоинству оценили скульптуру.

- Реалистичные Троепольский и Бим. Эту скульптурную группу даже и памятником - то не назовешь. Как живые. Браво автору!

- Как хорошо, что у нас в городе появляются такие "живые" памятники - например, Платонову, Маршаку, Пескову в заповеднике, и вот теперь Троепольскому

- Ну, хоть на что-то хватило и ума и вкуса. Значит не все потеряно.

Такие комментарии они оставили под фотографией.