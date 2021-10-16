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Происшествия16 октября 2021 14:24

В Воронеже в ДТП пострадала 80-летняя пассажирка маршрутки

Пенсионерка попала в больницу
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В пятницу около 12 часов на улице Шишкова в Воронеже столкнулись «ГАЗель» с маршрута №18 и «Нива Шевроле». По предварительной информации полиции, 58-летний водитель легковушки выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу маршрутке, следовавшей по главной дороге.

В результате аварии находившаяся в салоне микроавтобуса 80-летняя пассажирка получила травмы различной степени тяжести. Бабушку госпитализировали.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.