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Здоровье15 октября 2021 18:22

Сообщения из родительских чатов об отмене дистанта в Воронеже после каникул – фейк

Информацию опроверг оперштаб
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

В родительских чатах Воронежа появились и активно распространяются сообщения от, якобы, оперативного штаба о форме обучения после каникул. Эти объявления стилизованы под сообщения оперативного штаба, отличить их практически невозможно. В них, в частности, указывается, что после завершения каникул 9 ноября, дистанционку в большинстве классов отменят.

В оперштабе официально опровергли эту информацию, назвав ее фейковой. На самом деле, чиновники еще не принимали никакого решения относительно формы обучения после каникул. Это будет зависеть от развития эпидситуации.