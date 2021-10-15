Пьяный житель Воронежской области подъехал до дома на чужой машине

Фото Виктора Левшакова Фото: из архива «КП»

К аннинским полицейским обратился 38-летний местный житель, который сообщили, что ночью у него угнали машину: неизвестный на улице Придача проник в автомобиль ВАЗ-21043 через незапертую заднюю дверь, ключи при этом находились в замке зажигания.

По подозрению в совершении угона задержали ранее судимого 41-летнего аннинца. В полиции он сознался, объяснив свой поступок состоянием алкогольного опьянения. Мужчина рассказал, что ему надо было добраться до дома, и он решил подъехать на чужой машине.

По факту угона возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.