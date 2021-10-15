Лиса пришла на охоту в воронежский парк

Отдыхающие в парке «Динамо» воронежцы вечером заметили у озера на центральной аллее лисицу. Она вожделенно наблюдала за плавающими по глади водоема утками – их здесь сейчас несколько десятков. Птицы с приближением зимы перебираются в парк, где теплее и есть достаточно пищи.

Но утки оказались надежно защищены от охотницы решеткой ограждения. Тем временем птицы заметили хищницу и предупредили об опасности других. На этот раз лисице пришлось остаться без обеда.

Кстати, горожане часто видят в Центральном парке лис.

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