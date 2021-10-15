Воронежский оперштаб о ситуации с ковидом: «Среди умерших появились дети»

Эпидобстановка с коронавирусом в Воронежской области нерадужная. Днем 15 октября региональный оперштаб распространил в соцсетях видео о реалиях ковида. К сожалению, появились смертельные случаи среди детей.

- Эпидподъем этого периода отличается от осени 2020 года. Среди умерших появились молодые, ранее не болевшие, не отягченные хроническими заболеваниями, а также дети, - сообщила главный врач паталого-анатомического бюро Ирина Шапошникова.

Что в четвертую волну ковида, в которую господствует дельта-штамм коронавируса, дети болеют тяжело, подтвердила и заведующая инфекционным отделением детской клинической больницы №2 Светлана Стахурлова.

- В стационары попадают дети с дыхательной недостаточностью различной степени тяжести из домашних очагов инфекций, где болеют мамы, бабушки, дедушки. Заболевание протекает гораздо тяжелее. Температура держится в течение 7-10 дней от 38,5 до 39,5 градусов, - отметила Светлана Стахурлова.

«Комсомолка» выясняет, сколько детей умерли от коронавируса.

Ковид бьет рекорды по новым заражениям (за 14 октября 688 положительных тестов) и летальности (несколько дней подряд умирают по четыре-пять десятков человек).

- 50-60 % пациентов поступает с пневмонией, поставленной по КТ. И болеют они гораздо тяжелее, - говорит Елена Скрябина, заведующая отделением мобильных бригад поликлиники №7.

В ковидных отделениях заканчиваются специализированные койки (даже в коридорах), хотя их число увеличили не только в медорганизациях, но даже задействовали под долечивание соцобъекты региона. Ресурсы медучреждений на пределе, в том числе по персоналу: власти просят о помощи медиков-пенсионеров и врачей частных медклиник.