Воронежский батутист завоевал серебро первенства России

На первенстве России воронежские батутисты выступают во всех возрастных категориях. Фото: cspsk-vrn.ru

С серебра стартовали на первенстве России воронежские батутисты, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Вторым в синхронных прыжках стал Глеб Кузичкин. Среди спортсменов 9-10 лет он выступал в паре с Захаром Лакизой из Ростовской области. В финале юные спортсмены показали результат 42,130 тысячных балла. Вперед они пропустили только дуэт Артема Баканова из Самарской области и Тимура Бахтиярова из Республики Татарстан. Их результат 42,400 балла.

А вот в индивидуальных прыжках Глеб стал четвертым. Судьи оценили его выступление в финале на 45.785 тысячных балла. До пьедестала Глебу не хватило всего 155 тысячных. Первое место занял напарник Кузичкина по синхронным прыжкам Захар Лакиза — 46.695, а на втором и третьем месте разместились Тимур Бахтияров — 46.300 и Артём Баканов — 45.940.

Турнир проходит в Ярославле. Спортсмены борются за медали в четырех возрастных группах. Воронежские батутисты выступают во всех группах: 9-10, 11-12, 13-14 и 15-16 лет.

- На это первенство России спортсмены попадали через отбор, который проходил в течение сезона. Для этого надо было попасть в шестерку сильнейших на первенстве округа, но его не было из-за распространения коронавируса, либо занять место на пьедестале на всероссийских соревнованиях. Этот отбор наши ребята прошли во всех возрастных категориях, - рассказал главный тренер Воронежской области по прыжкам на батуте Сергей Тарасов.