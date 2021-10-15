Под Воронежем будут судить юношу и девушку, перевозивших в «БМВ» 3 кг наркотиков

Наркокурьеры планировали продать гашиш, метадон и амфетамин в Ростовской и Липецкой областях. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В июне 2021 года на 465 километре трассы «Дон» в Рамонском районе работники регионального УФСБ остановили «BMW X5». Автомобиль, в котором ехали 25-летний мужчина и 26-летняя девушка, обыскали. И нашли, а затем изъяли метадон, гашиш и амфетамин общей массой более 3 кг.

В ходе следствия молодые люди признались, что перевозили смертоносную отраву из Подмосковья в Ростовскую область, где и планировали всю эту гадость продать. Часть наркотиков они успели заложить в тайник в Липецкой области. Там их тоже обнаружили и изъяли. Наркокурьеры сказали, что у них не было работы, и они решили поправить свое трудное материальное положение таким вот путем.

- Молодых людей обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». Уголовное дело будут рассматривать в Рамонском районном суде, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.