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Общество15 октября 2021 15:49

В Воронеже малоимущей многодетной матери незаконно отказали в социальном пособии

Деньги женщине выплатили только после вмешательства прокуратуры
Юрий КОЗЛОВ
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Теперь кошелек многодетной мамы немного пополнится.

Теперь кошелек многодетной мамы немного пополнится.

Фото: из архива «КП»

В мае 2021 года жительница Железнодорожного района, многодетная мать подала в районное управление социальной защиты заявление об оказании ее семье помощи, так как она признана малоимущей. Чиновники отказали ей под предлогом того, что ее муж трудится не на четверть ставки, а на полную. Основание более чем странное.

Женщина обратилась за помощью в прокуратуру. В надзорном ведомстве отказ признали незаконным и внесли представление в районное управление социальной защиты об устранении нарушений закона.

- По итогам его рассмотрения ответственных за это безобразие чиновников привлекли к ответственности. Многодетной матери назначили выплату социальной помощи, - сообщили в прокуратуре Железнодорожного района.