В Воронеже малоимущей многодетной матери незаконно отказали в социальном пособии

Теперь кошелек многодетной мамы немного пополнится. Фото: из архива «КП»

В мае 2021 года жительница Железнодорожного района, многодетная мать подала в районное управление социальной защиты заявление об оказании ее семье помощи, так как она признана малоимущей. Чиновники отказали ей под предлогом того, что ее муж трудится не на четверть ставки, а на полную. Основание более чем странное.

Женщина обратилась за помощью в прокуратуру. В надзорном ведомстве отказ признали незаконным и внесли представление в районное управление социальной защиты об устранении нарушений закона.

- По итогам его рассмотрения ответственных за это безобразие чиновников привлекли к ответственности. Многодетной матери назначили выплату социальной помощи, - сообщили в прокуратуре Железнодорожного района.