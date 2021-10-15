В Воронеже малоимущей многодетной матери незаконно отказали в социальном пособии

Теперь кошелек многодетной мамы немного пополнится.
Фото: из архива «КП»
В мае 2021 года жительница Железнодорожного района, многодетная мать подала в районное управление социальной защиты заявление об оказании ее семье помощи, так как она признана малоимущей. Чиновники отказали ей под предлогом того, что ее муж трудится не на четверть ставки, а на полную. Основание более чем странное.
Женщина обратилась за помощью в прокуратуру. В надзорном ведомстве отказ признали незаконным и внесли представление в районное управление социальной защиты об устранении нарушений закона.
- По итогам его рассмотрения ответственных за это безобразие чиновников привлекли к ответственности. Многодетной матери назначили выплату социальной помощи, - сообщили в прокуратуре Железнодорожного района.