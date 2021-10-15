В Воронеже директора гостиницы выжили с работы

Только директор уволился, как его сокращенную должность вернули, и приняли туда другого человека. Фото: Мария ЛЕНЦ

В одной из воронежских гостиниц разгорелся конфликт. Мужчину, работавшего там директором, выжили с должности всеми правдами и неправдами. Сначала сказали, что его должность сокращается. Что было странно – другие оставили в покое. Сокращение штатов обычно идет куда масштабнее, чем ликвидация одной руководящей должности.

Когда директор выразил свое недоумение, ему предложили уйти по соглашению сторон. Мужчина в итоге согласился на увольнение. Вскоре после того, как он ушел, сокращенную должность восстановили. И приняли на работу другого человека.

Возмещенный экс-директор подал иск в Ленинский районный суд. В нем он требовал восстановить его на работе, взыскать зарплату за время вынужденного прогула и заплатить компенсацию морального вреда. Однако в районном суде его иск не удовлетворили. Мужчина пожаловался в прокуратуру.

Сотрудники прокуратуры Воронежской области обжаловали решение районных служителей Фемиды в Первом кассационном суде. Дело направили туда на новое рассмотрение.