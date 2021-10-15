Облздрав объяснил воронежцам, почему перестали брать ПЦР на ковид при выписке

Облздрав ответил воронежцам, жалующимся в соцсетях, что в поликлиниках перестали брать ПЦР на коронавирус. Напомним, в паблике "Мой и твой Воронеж" утром 15 октября написали, что в поликлинике №5 отказались брать мазки на анализ, якобы ссылаясь на распоряжение, согласно которому у официально неработающих граждан мазки не брать. Другие горожане сетуют, что перестали брать ПЦР при выписке с больничного.

- В связи с большим ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией и первоочередной необходимостью диагностирования COVID-19, приоритет на ПЦР-исследование отдается только что заболевшим. Выписка осуществляется по клиническим критериям выздоровления и по прошествии периода элиминации вируса (10-14 дней). Информация об отказах в тестировании по причине отсутствия официального трудоустройства не соответствует действительности, - ответили "Комсомолке" в департаменте здравоохранения Воронежской области.