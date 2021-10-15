В Воронежской области медиков-пенсионеров попросили помочь в борьбе с коронавирусом

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Воронежской области (идет взрывной рост заболевших, больницы не справляются с потоком поступающих пациентов) оперштаб обратился за помощью к ветеранам здравоохранения.

- В регионе - выраженный подъем заболеваемости COVID-19. Государственная система здравоохранения работает на пределе возможностей. Для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернуты койки на базе всех медицинских организаций, задействованы и ресурсы учреждений социального профиля. Благодаря кадровой ротации удается сохранять баланс оказания помощи амбулаторным и стационарным больным, однако этот ресурс ограничен. Оперштаб обращается к вам с просьбой о помощи. Если вы имеете действующий сертификат специалиста, готовы вернуться и работать в ковидных отделениях поликлиник и стационаров, просим вас обратиться в медорганизацию, в которой ранее работали, или в отдел кадровой и правовой работы департамента здравоохранения Воронежской области, - отмечается в обращении оперштаба.

Ранее власти Воронежской области попросили медиков частных клиник помочь в ковидных стационарах и поликлиниках.