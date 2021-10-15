Воронежские медучреждения получили 150 кислородных концентраторов

В Воронежскую область пришла партия из 150 кислородных концентраторов, которые закупили по решению оперативного штаба на заседании 7 октября. Это первая партия из 200 заказанных аппаратов.

- В ночь с 14 на 15 октября 150 концентраторов доставили на территорию областной больницы №1, их направили в медицинские организации города и области. В ближайшее время оставшиеся 50 аппаратов поставят в Воронежскую область и оперативно распределят по медучреждениям, - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения области.

Уже утром 15 октября концентраторы смогли обеспечивать пациентов, нуждающихся в кислородной терапии.

По данным департамента здравоохранения, на сегодня в регионе оборудовано 7 736 ковидных коек, из них 3 275 – с кислородной поддержкой. Занято – 6 969 коек. В кислородной поддержке на этот момент нуждаются 3 199 пациентов ковидных отделений.