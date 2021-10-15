Власти Воронежской области попросили медиков частных клиник помочь в ковидных стационарах и поликлиниках

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

15 октября региональный оперштаб опубликовал обращение к руководителям негосударственных медицинских организаций области – с просьбой направить медиков частных клиник на помощь в борьбе с коронавирусом в ковидных отделениях поликлиник и стационаров.

- В нашем регионе отмечается высокий рост заболеваемости COVID-19. Для борьбы с новой коронавирусной инфекцией задействованы уже все кадры государственной системы воронежского здравоохранения. Нам крайне необходима ваша помощь. Мы обращаемся к вам с просьбой выделить и направить медработников, имеющих действующий сертификат специалиста, - для работы в ковидных отделениях поликлиник и стационаров. Победить эту болезнь мы сможем, только мобилизовав все силы.

Медиков, готовых работать в COVID-отделениях, просят обращаться в отдел кадровой и правовой работы департамента здравоохранения Воронежской области по телефонам +74732127141, +74732127142, +74732127140.

Напомним, прирост заболевших ковидом бьет рекорды день ото дня: за минувшие сутки умерли от осложнений коронавируса 43 пациента, положительные тесты получили 688 жителей региона.