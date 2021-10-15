Банк Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса в 2,4 раза по итогам 9 месяцев

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Всего за 9 месяцев текущего года было выдано субъектам малого бизнеса кредитов на сумму 10 млрд рублей. Более 30% выдач обеспечены за счет внедрения и развития в банке скоринговых и упрощенных технологий кредитования, которые позволяют клиенту в течение 1-3 дней получить решение по сделке.

Портфель кредитов малому бизнесу Банка Уралсиб на 01.10.2021 года увеличился на 70% по сравнению с началом года – с 6 млрд до 10,3 млрд рублей.

Банк Уралсиб активно развивает цифровые сервисы и продукты для бизнеса, формируя комплексную среду для предпринимателей, которая включает в себя широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16. На правах рекламы.