В Воронеже маршрутка попала в массовое ДТП

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 15 октября, в 10.55 у дома № 66 по улице Плехановской в районе Площади Заставы случилась авария.

- 43-летний шофер автобуса «ЛиАЗ» маршрута № 9ка врезался в «ГАЗель», которой управлял 51-летний мужчина. Микроавтобус после удара отбросило на «Шевроле-Нива», за рулем которого был 30-летний водитель. К счастью, никто из троих (все они – воронежцы) в ДТП не пострадал. Машины, конечно, придется чинить, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Полицейские выясняют, почему шофер маршрутки не разъехался с «ГАЗелью».