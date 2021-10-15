Стало известно, кто из воронежцев не будет платить за отопление в сентябре

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В этом году отопительный сезон в Воронеже начался как никогда рано – 27 сентября. Одних горожан теплые батареи порадовали, другие были категорически против, и главным образом потому, что удлинение отопительного сезона вызовет рост коммуналки. Ведь отопление – самая затратная строка «жировки».

В компании «Квадра» рассказали, как будут начислять плату за тепло в сентябре. Жители домов, оборудованных счетчиками тепла, квитанции за отопление получат в октябре. Суммы в них будут зависеть от показаний прибора учета.

Гораздо больше повезет тем горожанам, чьи дома не имеют счетчиков и где плату выставляют по по нормативам потребления, установленным областным департаментом ЖКХ и энергетики.

- В квитанции жителей домов без ОДПУ каждый месяц отопительного сезона выставляется одно и та же нормативная сумма, - пояснили в «Квадре». - При этом номинально отопительным сезоном в Воронеже считаются месяцы с октября по апрель.

Именно по этой причине за отопление в сентябре эти горожане платить не будут и первые квитанции получат лишь через месяц.