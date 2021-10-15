В Воронеже райсуд оставил в изоляторе замдиректора Центра государственной кадастровой оценки

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Левобережный райсуд отложил избрание меры пресечения подозреваемому в мошенничестве замдиректору Центра государственной кадастровой оценки Воронежской области Сергею Барышникову. В изоляторе временного содержания он пробудет до понедельника, 18 октября. Об этом рассказал источник, близкий к ситуации.

Напомним, силовики задержали Барышникова 13 октября. В УФСБ региона подтвердили факт передачи материалов в Следственное управление области. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, 37-летний замдиректора в ноябре 2020 года получил 300 тысяч рублей от одного из воронежских предпринимателей, занимающегося торговлей. За это Барышников помог оформить на бизнесмена участок площадью 202 кв. м. на улице Ленинградской. При этом государственная собственность на землю не была разграничена. Специалисты оценивают кадастровую стоимость участка в более 2 млн рублей. Точный ущерб, который был причинен бюджету, установит следствие.