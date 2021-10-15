Поймали серийного квартирного вора, который обокрал в Воронеже три квартиры

В Воронеже задержали подозреваемого в серии квартирных краж.

В сентябре в отделы полиции поступило несколько заявлений о совершении хищения имущества из квартир. Преступления объединял одинаковый способ проникновения в жилище – путем отжатия металлопластиковых оконных рам квартир, расположенных на первых и вторых этажах домов. Все кражи были совершены в дневное и вечернее время суток, пока хозяева отсутствовали. Вор забирал в основном деньги и ювелирные изделия. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 130 тысяч рублей.

Задержали 29-летнего рецидивиста в съемной квартире в Нижегородской области. Он признался, что похищенное имущество продавал.

- Установлена причастность подозреваемого к трем квартирным кражам в Воронеже, а также к отрытому хищению имущества у 54-летней женщины, которая в момент незаконного проникновения в квартиру оказалась дома. В настоящее время причиненный ущерб частично возмещен потерпевшим. По всем фактам преступной деятельности фигуранта возбуждены уголовные дела, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.