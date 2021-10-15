Жилинспекция потребовала от УК восстановить разрушенную отмостку воронежкой многоэтажки

Фото с сайта ГЖИ по Воронежской области

Житель многоквартирного дома № 44 по улице Вольная в Воронеже направил в областную госжилинспекцию обращение об аварийном состоянии отмостки вокруг его дома. Бетон потрескался и местами раскрошился.

На место выехал жилищный инспектор и нашел подтверждение жалобе горожанина. Представитель ГЖИ выдал управляющей домом организации ООО «УК Мастер» предписание о восстановлении разрушенной части отмостки и ее гидронепроницаемости в местах прилегания к цоколю по всему периметру здания.

- Выданное предписание остается на контроле, - отметили в государственной жилищной инспекции Воронежской области.