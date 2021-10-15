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Здоровье15 октября 2021 12:47

Воронежцы заметили очереди у моргов ковидных отделений

У больниц дежурят и автохолодильники
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Сразу несколько сообщений об очередях в морги при больницах, имеющих ковидные отделения, появилось в городских пабликах соцсети «Вконтакте».

- По бюрократическим делам был сегодня в морге БСМП. У входа припаркован большой холодильник, в начале месяца его еще не было, - сообщил Виталий Иванищев. - Фоткать не стал, как-то не с руки было, тем более там очередь из катафалков и буквально одного за другим выносят умерших.

По словам горожан, очереди на регистрацию смерти приходится ждать часами. Нет свободной записи и через МФЦ.

Напомним, ранее горожане жаловались на очереди в городских поликлиники. Позже подобная картина стала наблюдаться и в медучеждениях в районах области.