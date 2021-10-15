В Воронеже замдиректора бюджетного учреждения подозревают во 300 тысячной взятке за мошенничество с землей

В Воронеже 13 октября силовики задержали заместителя директора бюджетного учреждения. 37-летнего мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

По данным УФСБ России по Воронежской области, он получил 300 тысяч рублей за помощь в незаконном оформлении земли. В частности, в ноябре 2020 года замдиректора в отсутствие каких-либо законных оснований, используя подложные документы, оказал содействие в регистрации на жителя Воронежа права собственности на земельный участок на улице Ленинградской площадью 202 кв.м. Он относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. Специалисты оценивают кадастровую стоимость этой земли в сумму более 2 млн. рублей. То есть бюджету города причинен ущерб, окончательный размер которого будет установлен в ходе следствия.