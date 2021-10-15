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Здоровье15 октября 2021 12:25

Очередной антирекорд: в Воронежской области за сутки коронавирусом заразились 688 человек

И умерли 43 пациента
Ярослав ИВАНОВ
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Днем 15 октября региональный оперштаб опубликовал свежую статистику по заболеваемости коронавирусом в Воронежской области. И она не радужная. Ежедневный прирост заразившихся продолжает расти: за минувшие сутки ковид обнаружили еще у 668 жителей региона. Всего с начала пандемии в Воронежской области зарегистрировали 142 577 лабораторно-подтвержденных случаев коронавируса.

Вчера умерли от последствий ковида еще 43 пациента. Всего летальных случаев в начала наблюлений - 6 339.

Выздоровление идет медленными темпами: за минувшие сутки выписали с больничного 279 пациентов. Всего с начала пандемии болезнь смогли побороть 115 704 ителей Воронежской области.