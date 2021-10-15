Воронежцы жалуются, что в поликлиниках перестали брать ПЦР на ковид

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Воронежцы жалуются в соцсетях, что в поликлиниках перестали брать ПЦР на коронавирус. Якобы такое заметили в поликлинике №5.

- Что вообще происходит? Объясните мне, пожалуйста. В поликлинике номер 5 отказываются брать мазки на анализ, ссылаясь на какое-то распоряжение, согласно которому у неработающих официально граждан мазки не брать (видимо, не достойны). Даже при вызове на дом, врач ставит диагноз "ковид" только на словах, назначает лечение, но мазки не берет. В итоге: нет мазков - нет официально зарегистрированной болезни и, следовательно, нет QR-кода. Получается, что человек перенес коронавирус, а QR-код получить не может со всеми вытекающими из этого унизительно-ограничительными последствиями, - появилось сообщение в паблике "Мой и твой Воронеж".

Другие горожане сетуют, что перестали брать ПЦР при выписке с больничного.

Департамент здравоохранения Воронежской области дал "Комсомолке" официальный комментарий.