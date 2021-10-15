У жительницы Воронежской области списали с карты 32 тыс рублей после того, как она хотела купить несуществующего французского бульдога

12 жителей Воронежской области стали жертвами мошенников за 14 октября. В общей сложности мошенники выманили у обманутых более 1,5 миллиона рублей.

33-летняя жительница Таловского района лишилась более 32 тысяч рублей после того, как захотела купить собаку. На сайте бесплатных объявлений ее заинтересовала информация о продаже французского бульдога. Продавец скинул видео со щенком в мессенджер, они договорились о цене. Однако продавец сообщил, что находится в другом городе, отправить щенка может, используя сервис по доставке, которую должна оплатить покупательница. Женщина заполнила форму заявки, указала в ней персональные данные, после чего с ее карты списали все имеющиеся средства. Продавец на связь больше не вышел, а объявление было заблокировано.