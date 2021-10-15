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Звезды15 октября 2021 11:11

Воронежская библиотека для слепых выиграла грант в 415 тыс рублей

На эти средства проведут семинар для библиотекарей и педагогов-брайлистов и выпустят методичку
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежская областная специальная библиотека для слепых имени Короленко выиграла грант Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации. Благодаря победе в конкурсе у библиотеки появилась возможность провести Межрегиональный семинар «Брайлевская книга против «говорящей»: перспективные направления в получении инклюзивного образования. Русский язык как учебный предмет в классах слепых и слабовидящих детей». На это учреждение получит 415 тысяч рублей.

В рамках подготовки к семинару выпустят методическое пособие для практического применения по предмету «Русский язык» в специализированных инклюзивных учебных заведениях, этапах подготовительного обучения в библиотеках для слепых и представительствах Всероссийской организации слепых.

- В семинаре примут участие специалисты библиотек для слепых Центрального региона Российской Федерации (Москва, Белгород, Брянск, Владимир, Воронеж, Иваново, Калуга, Курск, Липецк, Орел, Рязань, Смоленск, Тамбов, Тверь и Тула), преподаватели специальных учебных заведений и педагоги-брайлисты, - сообщили в департаменте культуры Воронежской области.