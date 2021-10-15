На воронежском вокзале установили модель паровоза Черепановых

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский тепловозоремонтный завод воссоздал почти два десятка копий паровоза Черепановых. Одну из них установили в октября на площадке у вокзала Воронеж-Южный (ст. Придача).

Экспонат выполнен в масштабе 1:1 (в натуральную величину) и воссоздает основные части исторического локомотива: цилиндрический котел, дымогарную трубу, тендер для топлива, колесные пары.

- Установка и открытие моделей паровозов происходит в рамках 155-летия Юго-Восточной железной дороги, - сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

Еще один подобный паровоз можно увидеть в парке у ДК железнодорожников.