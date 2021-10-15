Воронежский театр покажет премьеру «Баядерки»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

16 и 17 октября Воронежский театр оперы и балета покажет самую масштабную премьеру сезона 2021-2022 - балет Людвига Минкуса «Баядерка».

В основе сюжета лежит история любви и ревности, верности и предательства, преступления и наказания, окутанная индийскими мотивами. Этот спектакль является шедевром выдающегося хореографа Мариуса Петипа.

«Баядерку» впервые поставили на воронежской сцене. Считается, что хореография Петипа повышает профессиональный уровень труппы, разнообразие пластического материала дает возможность артистам раскрыть себя с разных сторон, а в содержании балета заложены актуальные на все времена темы и смыслы.

Спектакль поставила балетмейстер Юлиана Малхасянц, костюмы и декорации создал приглашенный художник-постановщик Дмитрий Чербаджи. Дирижер-постановщик спектакля - Данила Серганин.

Вход на представление по QR-коду. Премьерные показы пройдут также 17 ноября и 8 декабря.