В Воронеже и области под ковидные стационары готовят еще два объекта

Воронежские власти планируют в четвертом квартале 2021 года перепрофилировать под ковидные стационары еще два учреждения – почти на четыре сотни мест, решение об этом 14 октября опубликовал региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

200 «коронавирусных» коек собираются открыть в санатории имени Горького в Воронеже, еще 190 - в пригородном доме-интернате в Калачеевском районе. В этих стационарах планируют обеспечить долечивание больных ковидом.

Кроме того, готовят обращение в Минздрав РФ о возможности перепрофилирования коек в детской клинической больнице при медакадемии имени Бурденко для лечения детей с заболеваниями органов дыхания.

Напомним, ранее власти объявили о перепрофилировании под ковидные стационары геронтолического центра и дома-интерната для престарелых и инвалидов.