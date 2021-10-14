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Общество14 октября 2021 19:53

В Воронеже во второй раз за неделю произошел сбой в работе терминалов оплаты маршрутных автобусов

Проблема в работе банка-подрядчика
Алексей СЕРГУНИН
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На ряде маршрутов терминалы уже заработали.

На ряде маршрутов терминалы уже заработали.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщают наши читатели, сегодня, 14 октября, в Воронеже в вечерний час пик возникли проблемы с оплатой проезда через терминал у нескольких перевозчиков на разных маршрутах.

- Временные неудобства связаны с техническими неисправностями терминального оборудования, обслуживаемого банком-подрядчиком, - сообщали «КП» в мэрии. - В банк уже направлено соответствующее обращение. Сейчас специалисты определяют причину неполадки, после чего, в ближайшее время, она будет устранена. На ряде маршрутов терминалы уже заработали.

Напомним, что это уже не первая подобная ситуация за последнюю неделю. 8 октября из строя вышли практически все терминалы на общественном транспорте в Воронеже.