Воронежские волейболистки начали второй тур чемпионата России с уверенной победы

Завтра, 15 октября, воронежские спортсменки сыграют с череповецкой «Северянкой-2». Фото со страницы ВК «Воронеж» в VK.

Сегодня в Череповце стартовал второй тур чемпионата России-2021/22 по волейболу в высшей лиге «Б» среди женских команд.

В первый игровой день ВК «Воронеж» уверенно переиграл «Шуяночку» из Ивановской области. Подопечные Левона Джагиняна не отдали соперницам ни одного сета – 3:0 (25:20, 25:17, 25:22).

Завтра, 15 октября, воронежские спортсменки сыграют с местной «Северянкой-2». Начало игры в 18:30.

16 октября наши девушки проведут повторный матч с ивановскими волейболистками, а 17-го – с череповецкими.