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Происшествия14 октября 2021 18:32

В Воронеже прокуратура заинтересовалась разнорабочим, получившим за 8 месяцев зарплату в 2 миллиона

Оказалось, что его именем воспользовались коммерсанты, «отмывающие» деньги
Юрий КОЗЛОВ
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За подделку официальных бумаг коммерсантам грозит до трех лет лишения свободы.

За подделку официальных бумаг коммерсантам грозит до трех лет лишения свободы.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники прокуратуры Советского района выяснили, что в одной из коммерческих организаций сотруднику начислили зарплату в 2 миллиона рублей за строительно-монтажные работы, проведенные в период с апреля по декабрь 2020 года. И все бы ничего – зарплаты в отрасли неплохие. Но вот незадача: оказалось, что на самом деле мужчина в этой организации не трудился и денег вообще не получал. На самом деле он был разнорабочим, и его доход не превышал 20 тысяч рублей в месяц.

Между тем, для обоснования выплаты в банке представили решение комиссии по трудовым спорам для взыскания тех самых 2 миллионов. Но оказалось, что и этот документ липовый. Имя мужчины просто использовали «втемную» для обналичивания денег, добытых преступным путем.

- На основании материалов прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело по статье 327 УК РФ «Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования». Максимальное наказание по ней – три года лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Советского района.