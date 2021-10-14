Мэр Воронежа: «Дорогу от проспекта Патриотов до Гардарики планируют открыть до 24 октября»

фото пресс-служба Администрации г. Воронежа

В Воронеже завершается строительство альтернативной автодороги, которую проложат от проспекта Патриотов в направлении микрорайона «Гардарика». Она станет альтернативным выездом из Тенистого и поможет разгрузить транспортный поток на основной магистрали. Как и планировали, работы закончат в октябре. Уже в конце следующей недели дорогу откроют для автомобиолистов. Мэр Воронежа Вадим Кстенин лично побывал на участке и оценил готовность объекта.

Новая дорога находится на особом контроле у городских властей. О ее необходимости не раз говорили местные жители – жаловались на постоянные заторы в часы пик. Весной на участке начались работы. Как отмечал Вадим Кстенин, это масштабный проект, стоимость вложений в него составила 176 млн рублей.

В инспекционном выезде вместе с градоначальником также приняли участие первый замглавы администрации по городскому хозяйству Сергей Петрин, руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов, директор МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» Оксана Евдакова и представители подрядной организации ООО «Навастрой».

По словам Оксаны Евдаковой, с апреля на участке перенесли коммуникации, обустроили песчано-подстилающий слой и щебеночное основание, положили асфальт. Для пешеходов предусмотрели тротуары, а в ночное время дорога будет хорошо освещаться.

– Здесь у нас трудится одна из самых мощных воронежских дорожных организаций, работы ведутся качественно – на объекте постоянно присутствует технический надзор, ведем лабораторные испытания образцов уложенного покрытия, – рассказала Оксана Евдакова.

фото пресс-служба Администрации г.Воронежа

Вадим Кстенин убедился в том, что дорога практически готова. До полного завершения осталось уложить последние 250 метров асфальта, подключить опоры наружного освещения и запустить ее в эксплуатацию.

– Здесь уложено почти 3 километра дорожного покрытия, в качестве верхнего слоя используется самый лучший на сегодня щебеночно-мастичный асфальтобетон, построено наружное освещение, почти завершены работы по строительству тротуара, полностью обустроены все примыкания, – отметил Вадим Кстенин.

Одни из самых длительных оказались работы по переносу коммуникаций и переключению водовода. Но их провели успешно, не отступая от сроков, предусмотренных контрактом, – отметил градоначальник.

– Сейчас все трудности позади, к концу следующей недели здесь планируется завершить работы полностью и открыть движение. Эта дорога должна долгие годы служить воронежцам, – подытожил мэр.

В завершение Вадим Кстенин поздравил дорожников с наступающим профессиональным праздником и вручил благодарственное письмо коллективу ООО «Навастрой».

– Вы очень много делаете объектов в Воронеже, не боитесь браться за сложные, всю работу выполняете качественно и в срок, – поблагодарил глава Воронежа заместителя директора дорожной компании Юрия Чихачева, принявшего награду.

Получили награды также и несколько сотрудников МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства».