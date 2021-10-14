В Воронежской области задержали группу мужчин, обворовавших дачи

По предварительным данным, общий ущерб, причиненный потерпевшим, составляет около полумиллиона рублей. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронежской области полицейские задержали трех жителей Верхнехавского района и двух воронежцев, подозреваемых в серии краж из дачных домов.

По версии следствия, задержанные в возрасте от 21 до 30 лет, двое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности, неоднократно на двух автомобилях приезжали в садоводческие товарищества, где похищали различное имущество, в том числе электроинструменты, бытовую технику, предметы утвари.

В настоящее время полицейские выявили 11-ти фактов хищения на территории СНТ Новоусманского района. По предварительным данным, общий ущерб, причиненный потерпевшим, составляет около полумиллиона рублей.

- Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и выясняют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории области, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.