Дубль воронежского «Факела» потерпел пятое поражение подряд и 14-е – в сезоне

После сегодняшнего игрового дня в подгруппе 2 группы 3 «Факел-М» с одним очком занимает последнее 11-е место. Фото с сайта ФК «Факел-М» в VK.

Сегодня в рамках 16-го тура первенства ПФЛ воронежский «Факел-М» крупно проиграл на своем поле пензенскому «Зениту» - 0:3.

Точными ударами в составе гостей отметились Даниил Кашмин (35-я), Алексей Сергиенко (47-я) и Виталий Аралин (58-я, с пенальти).

Это уже пятое кряду (мячи – 0:12) поражение воронежцев в рамках чемпионата, и 14-е (мячи – 3:43) – в сезоне.

Таким образом, после сегодняшнего игрового дня в подгруппе 2 группы 3 «Факел-М» с одним очком занимает последнее 11-е место. Единолично лидирует «Саратов» - 32 балла.

Именно с саратовцами наши парни сыграют в следующем туре – дома 19 октября.