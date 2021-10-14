В Воронеже женщина пожаловалась на обман с вакциной в поликлинике

Вакцина в филиале поликлиники № 4, по данным медиков, кончилась 11 октября, и только 13-го появилась вновь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В паблике «Мой и твой Воронеж» вечером 12 октября женщина опубликовала анонимный пост. В нем она рассказала, что восемь месяцев назад сделала прививку от ковида и решила ревакцинироваться. По ее словам, она потратила два дня, чтобы дозвониться до регистратуры филиала поликлиники № 4 по адресу: Владимира Невского, 17А. Там предложили приходить, сказали, что вакцина «Спутник лайт» есть, без записи можно сделать прививку.

Женщина отпросилась с работы и приехала в поликлинику. И увидела на двери прививочного кабинета от руки написанную бумажку «Лайта нет». На недоумевающий вопрос, зачем же ее обманули, один медработник сказал, что вакцины уже давно нет, другой, что она была недавно, третий - что для прививки еще и нужна запись на сестринском посту.

В региональном департаменте здравоохранения так прокомментировали эту ситуацию:

- По информации поликлиники № 4, предыдущая партия вакцины «Спутник Лайт» закончилась в их филиале (терапевтическое отделение № 7) 11 октября. Новую партию получили 13 октября, сейчас она есть.