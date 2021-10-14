Разгром от «Лады» вошел в ТОП-5 самых крупных поражений воронежского «Бурана» за последние пять лет

Так крупно воронежцы не проигрывали почти пять лет. Фото со страницы ХК «Буран».

Вчерашний разгром, который «Бурану» учинила тольяттинская «Лада», вошел в ТОП-5 самых крупных поражений воронежского клуба в рамках ВХЛ за последние пять лет.

Крупнее наши земляки проигрывали только в октябре 2016 года, когда на выезде уступили «Челмету» - 3:11.

Кроме того, было еще три поражения с разницей в шесть шайб. В ноябре 2016 года от «СКА-Невы» (0:6), в октябре 2017-го – от «Сарова» (2:8) и в ноябре 2017-го – от «Ермака» (1:7).

Напомним, что накануне «Буран» подарил своему тренеру на день рождения запоминающиеся 2:9. И Михаил Бирюков после игры заверил, что никогда не забудет вчерашний день.