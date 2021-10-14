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Спорт14 октября 2021 16:01

Разгром от «Лады» вошел в ТОП-5 самых крупных поражений воронежского «Бурана» за последние пять лет

Не дотянули малость до рекордной неудачи во встрече с «Челметом»
Алексей СЕРГУНИН
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Так крупно воронежцы не проигрывали почти пять лет. Фото со страницы ХК «Буран».

Так крупно воронежцы не проигрывали почти пять лет. Фото со страницы ХК «Буран».

Вчерашний разгром, который «Бурану» учинила тольяттинская «Лада», вошел в ТОП-5 самых крупных поражений воронежского клуба в рамках ВХЛ за последние пять лет.

Крупнее наши земляки проигрывали только в октябре 2016 года, когда на выезде уступили «Челмету» - 3:11.

Кроме того, было еще три поражения с разницей в шесть шайб. В ноябре 2016 года от «СКА-Невы» (0:6), в октябре 2017-го – от «Сарова» (2:8) и в ноябре 2017-го – от «Ермака» (1:7).

Напомним, что накануне «Буран» подарил своему тренеру на день рождения запоминающиеся 2:9. И Михаил Бирюков после игры заверил, что никогда не забудет вчерашний день.